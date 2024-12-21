Захарова увидела в атаке БПЛА на Казань месть за саммит БРИКС

Мария Захарова

Фото: пресс-служба МИД России

Сегодняшняя атака украинских беспилотников на Казань была в том числе «своего рода местью» за прошедший в городе саммит БРИКС. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Удар по столице Татарстана — это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре этого года и продемонстрировавший мощь и влияние в мире этого объединения, а также попытка запугать население одного из динамично развивающихся регионов нашей страны», — поделилась дипломат своим пониманием ситуации.

Кроме того, Захарова предположила, что таким способом власти Украины вымещают «бессильную злобу за ощутимые военные поражения на мирном населении России».

Помимо этого, представитель МИД РФ выразила возмущение «демонстративным лицемерным молчанием „коллективного Запада“ и его масс-медиа», которые «делают вид, будто ничего не происходит», если что-то случается в России.

«В очередной раз настоятельно призываем мировое сообщество дать жесткую оценку преступным деяниям хунты [украинского лидера Владимира] Зеленского», — подчеркнула Мария Захарова, добавив, что «терроризму нет оправдания».