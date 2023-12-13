Названы спортсмены 2023 года в Республике Татарстан

Фото: "Татар-Информ" / Владимир Васильев

Сегодня в концертном зале Поволжского университета спорта были названы лучшие спортсмены 2023 года в Республике Татарстан.

Лучшим атлетом среди мужчин стал гимнаст Даниел Маринов. В апреле нынешнего года россиянин болгарского происхождения одержал победу в многоборье на открытом Кубке Белоруссии по спортивной гимнастике в Минске. А также стал победителем чемпионата России по спортивной гимнастике, проходившем в Казани. Он дважды обыграл Никиту Нагорного: сначала сделал это в квалификации, а затем и в финале в многоборье.

Пловчиха Софья Дьякова стала спортсменкой года в Татарстане. В апреле она выиграла золотые медали в дисциплине «400 метров вольный стиль» с отрывом от второго места 0,24 секунды. Спортсменка показала результат 4 минуты 7,17 секунд и установила юношеский рекорд России. Также стала обладательницей Кубка России, Игр стран СНГ и соревнований «Дети Азии».

Дзюдоистка и самбистка Ксения Задворнова стала спортсменкой года по неолимпийским видам спорта. А борец Ильнар Закиров - спортсмен года по неолимпийским видам.

Также на торжественном вечере были вручены награды и в инклюзивных дисциплинах. Выделили победительницу летних игр паралимпийцев Анастасию Огневу (спринтер) и прыгуна в длину, ставшего чемпионом России Ивана Пакина.