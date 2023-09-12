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Минниханов и Хуснуллин на полях ВЭФ обсудили реализацию проекта трассы М12
Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях VIII Восточного экономического форума встретился с Заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Стороны обсудили реализацию проекта строительства скоростной федеральной дороги М12 Москва – Казань. Во встрече принял участие мэр Казани Ильсур Метшин.
Сегодня на пленарной сессии ВЭФ Президент Владимир Путин заявил, что в этом году автодорога будет проложена до Казани, затем – до Екатеринбурга и Тюмени, в дальнейшем масштабный проект планируется продолжить. Он подчеркнул, что скоростные магистрали пройдут через Дальний Восток до Тихого океана, образуя единый транспортный коридор.
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