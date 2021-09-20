Минниханов и Хуснуллин обсудили подготовку к 1100-летию принятия булгарами ислама

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В ходе рабочей поездки в Москву Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил ряд вопросов с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

На встрече, состоявшейся в Доме Правительства России, стороны обсудили текущую ситуацию в сфере жилищного строительства и вопросы реализации на территории Татарстана профильных национальных проектов.

Помимо прочего, Рустам Минниханов является главой Комиссии Государственного совета РФ по строительству, ЖКХ и городской среде.

Президент РТ и вице-премьер РФ также обсудили подготовку и проведение празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, которое будет отмечаться в 2022 году.

Рустам Минниханов возглавляет республиканский оргкомитет по проведению этого события, а Марат Хуснуллин — федеральный. Отдельные оргкомитеты предполагается создать и в других регионах страны.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020 году после начала пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса их цели были скорректированы.