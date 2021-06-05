Минниханов возглавил республиканский оргкомитет 1100-летия принятия ислама в Татарстане

В Татарстане организационным комитетом по празднованию 1100-летия принятия ислама будет руководить президент республики Рустам Минниханов. Об этом он объявил на совещании в Булгаре.

В Булгарской исламской академии проходит совещание по вопросам организации юбилейных мероприятий. В совещании принимает участие вице-премьер правительства РФ, председатель федерального оргкомитета по организации празднования 1100-летия принятия ислама государством Волжская Булгария Марат Хуснуллин.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил о создании республиканского комитета.

«Создан оргкомитет по проведению 1100-летия принятия ислама государством Волжская Булгария. Я руководитель комитета. Дано поручение по сформированию федерального оргкомитета. По нему тоже работа ведется. Надеемся, что вместе со всеми коллегами в исламе это мероприятие проведем на высоком уровне. Работы по подготовке идут», — отметил Минниханов.