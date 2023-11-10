Минниханов и Хохорин наградили отличившихся сотрудников МВД по Татарстану

Сотрудники органов внутренних дел стоят на страже закона и обеспечивают безопасность жителей Татарстана. Их самоотверженность служит основой для реализации государственных задач, борьбы с преступностью и коррупцией, терроризмом и экстремизмом. Об этом на торжестве в честь Дня сотрудника органов внутренних дел России заявил Раис республики Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

«Сегодня в условиях проведения специальной военной операции, напряженной внешнеполитической ситуации крайне важно обеспечить стабильность в повседневной жизни. От этого во многом зависит экономические и социальное развитие Татарстана, степень доверия населения к государству, спокойствие и уверенность людей в завтрашнем дне», — обратил внимание он.

Раис РТ пообещал, что руководство Татарстана продолжит работу по улучшению материального и ресурсного обеспечения МВД, повышать уровень работы и жизни сотрудников.

Министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин заявил, что сотрудники органов внутренних дел могут гордиться достигнутыми результатами. «Обстановка в республике спокойная, не осталось не раскрытых резонансных преступлений. Мы и дальше приложим все силы для выполнения поставленных задач на должном уровне», — подчеркнул глава ведомства.

Затем Рустам Минниханов и Артем Хохорин вручили государственные награды России и Татарстана, а также ведомственные награды наиболее отличившимся сотрудникам.

Напомним, что перед церемонией Раис Татарстана вручил ключи от 29 служебных машин татарстанским участковым.

Ранее сотрудников и ветеранов МВД России с профессиональным праздником поздравил Президент Владимир Путин. Он отметил, что в современных реалиях серьезно возросли требования ко всему личному составу органов внутренних дел. Своими действиями они должны укреплять веру граждан в силу закона и государства, торжество справедливости.

Фото: пресс-служба Раиса РТ