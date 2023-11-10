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«Хорошая традиция»: Минниханов вручил ключи от автомобилей татарстанским участковым
Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от 29 служебных автомобилей ВАЗ-21214 «Нива» подразделениям МВД России по РТ. Фото с церемонии он опубликовал в своем телеграм-канале.
Руководитель республики поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за службу и поздравил с профессиональным праздникам. Участковые уполномоченные являются важным звеном в обеспечении общественной безопасности.
«Чын күңелдән һөнәри бәйрәмегез белән котлыйм! Сезгә һәм гаиләләрегезгә сәламәтлек! Үзегезне саклагыз!» — написал он (От всей души поздравляю с профессиональным праздником! Здоровья вам и вашим семьям! Берегите себя!).
Как сообщает пресс-служба Раиса РТ, в церемонии передачи служебного транспорта также принял участие министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин.
Ранее сотрудников и ветеранов МВД России с профессиональным праздником поздравил Президент Владимир Путин. Он отметил, что в современных реалиях серьезно возросли требования ко всему личному составу органов внутренних дел. Своими действиями они должны укреплять веру граждан в силу закона и государства, торжество справедливости.
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