«Хорошая традиция»: Минниханов вручил ключи от автомобилей татарстанским участковым

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от 29 служебных автомобилей ВАЗ-21214 «Нива» подразделениям МВД России по РТ. Фото с церемонии он опубликовал в своем телеграм-канале.

Руководитель республики поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за службу и поздравил с профессиональным праздникам. Участковые уполномоченные являются важным звеном в обеспечении общественной безопасности.

«Чын күңелдән һөнәри бәйрәмегез белән котлыйм! Сезгә һәм гаиләләрегезгә сәламәтлек! Үзегезне саклагыз!» — написал он (От всей души поздравляю с профессиональным праздником! Здоровья вам и вашим семьям! Берегите себя!).

Как сообщает пресс-служба Раиса РТ, в церемонии передачи служебного транспорта также принял участие министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин.

Ранее сотрудников и ветеранов МВД России с профессиональным праздником поздравил Президент Владимир Путин. Он отметил, что в современных реалиях серьезно возросли требования ко всему личному составу органов внутренних дел. Своими действиями они должны укреплять веру граждан в силу закона и государства, торжество справедливости.