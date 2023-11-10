Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин призвал МВД решительнее бороться с провокациями против мира и согласия в России
В современных реалиях серьезно возросли требования ко всему личному составу органов внутренних дел. Своими действиями они должны укреплять веру граждан в силу закона и государства, торжество справедливости, заявил Президент России Владимир Путин, поздравляя сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником.
Отдельно глава государства отметил тех из них, кто работает в новых регионах и зоне СВО. Органы внутренних дел всегда были на переднем крае борьбы с преступностью и произволом.
«Особенно важна ваша эффективная работа в новых субъектах Федерации: в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Помощь сотрудников МВД людям, участие в решении их юридических, социальных и иных проблем здесь бывают просто незаменимыми», — заметил Путин.
Он призвал сотрудников органов внутренних дел решительно и более активно бороться с провокациями экстремистов, которые подрывают межнациональный мир и межконфессиональное согласие, с нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотиков, поддерживать безопасность на дорогах и бороться с экономическими преступлениями.
«Хочу подчеркнуть: государство, общество высоко ценят вашу нелегкую, часто связанную с риском службу. Мы будем и впредь принимать меры для технического и кадрового укрепления органов внутренних дел, повышать уровень социальных гарантий сотрудников и членов их семей», — заверил Президент.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»