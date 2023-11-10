Путин призвал МВД решительнее бороться с провокациями против мира и согласия в России

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В современных реалиях серьезно возросли требования ко всему личному составу органов внутренних дел. Своими действиями они должны укреплять веру граждан в силу закона и государства, торжество справедливости, заявил Президент России Владимир Путин, поздравляя сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником.

Отдельно глава государства отметил тех из них, кто работает в новых регионах и зоне СВО. Органы внутренних дел всегда были на переднем крае борьбы с преступностью и произволом.

«Особенно важна ваша эффективная работа в новых субъектах Федерации: в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Помощь сотрудников МВД людям, участие в решении их юридических, социальных и иных проблем здесь бывают просто незаменимыми», — заметил Путин.

Он призвал сотрудников органов внутренних дел решительно и более активно бороться с провокациями экстремистов, которые подрывают межнациональный мир и межконфессиональное согласие, с нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотиков, поддерживать безопасность на дорогах и бороться с экономическими преступлениями.

«Хочу подчеркнуть: государство, общество высоко ценят вашу нелегкую, часто связанную с риском службу. Мы будем и впредь принимать меры для технического и кадрового укрепления органов внутренних дел, повышать уровень социальных гарантий сотрудников и членов их семей», — заверил Президент.