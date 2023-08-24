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Минниханов и Собянин подписали соглашение о внедрении IT-технологий в образование
Сегодня в Москве в рамках завершения Дней культуры Татарстана проходит торжественный вечер мастеров искусств. На нем Раис РТ Рустам Минниханов и мэр города Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве при осуществлении мероприятий, направленных на внедрение информационных технологий в сферу образования, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Соглашение направлено на внедрение в школах Татарстана сервисов «Московской электронной школы» (МЭШ) как регионального сегмента Федеральной государственной информационной системы «Моя школа» (ФГИС «Моя школа»).
«Электронная школа – это огромный проект, который мы будем на базе ваших наработок запускать в республике. Мы искренне благодарны за такую возможность», – сказал Минниханов, добавив, что таких совместных проектов в будущем будет еще больше.
Проведение Дней культуры Татарстана в Москве стало доброй традицией, добавил он, обращаясь к зрителям. Он также поблагодарил вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и Собянина за поддержку.
Напомним, что Собянин назвал Татарстан и Москву сильными регионами, от которых зависит дорога России к победе, а также похвалил КАМАЗ за создание в столице крупнейшего в Европе парка электробусов.
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