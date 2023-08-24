Собянин: Москва и Татарстан – опора страны, от нашей работы зависит дорога к победе

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Татарстан и Москву связывает большое количество совместных проектов в самых разных сферах. От взаимодействия таких крупных и сильных регионов во многом зависит будущее страны, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на торжественном вечере мастеров искусств, который проходит в эти минуты в рамках Дней культуры Татарстана в Москве.

«Мы вместе постоянно, с точки зрения личного общения, деловых встреч, культурных и больших проектов, которые мы вместе реализуем, – сказал Собянин. – Лозунг «Мы вместе» проверяется в особенно трудные минуты, когда страна переживает сложности. <…>. Такие сильные регионы, как Москва и Татарстан, являются опорой не только оборонно-промышленного комплекса нашей страны, но и всей экономики. От того, как мы работаем вместе, зависит дорога к победе».

Раис РТ Рустам Минниханов согласился, что между республикой и столицей установлены тесные связи во всех областях. «Москва была и остается главным партнером Татарстана», – сказал он со сцены.

Минниханов и Собянин также подписали соглашение о сотрудничестве при осуществлении мероприятий, направленных на внедрение информационных технологий в сферу образования. Оно призвано обеспечить внедрение в школах Татарстана сервисов «Московской электронной школы» (МЭШ) как регионального сегмента Федеральной государственной информационной системы «Моя школа» (ФГИС «Моя школа»), сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Видео: пресс-служба Раиса РТ