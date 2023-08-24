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Мэр Москвы похвалил КАМАЗ за создание крупнейшего парка электробусов в Европе
В основе сотрудничества Москвы и Татарстана лежат многие высокотехнологичные проекты, отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Отдельное внимание он уделил электробусам, которые для столицы разработал КАМАЗ.
«<…> Тот же КАМАЗ разработал для Москвы, и мы вместе производим один из самых лучших в мире электробусов, которых все больше и больше ходит по улицам Москвы. В этом году их будет уже две тысячи – это самый большой городской парк электробусов во всей Европе. Это первоклассные машины <…>», – сказал Собянин
Напомним, в Москве проходят финальные мероприятия Дней культуры Республики Татарстан, участие в них принимают также Раис РТ Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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