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Ру Тат
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Экономика
19 сентября 2022  10:48

Минниханов и руководство иранской фабрики Shirin Asal обсудили поставки кондитерки в РТ

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Минниханов и руководство иранской фабрики Shirin Asal обсудили поставки кондитерки в РТ
Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстан Рустам Минниханов посетил в Тебризе кондитерскую фабрику Shirin Asal. Об этом передает его пресс-служба.

«Во время встречи с руководством компании обсуждали вопросы возможной поставки продукции в республику», – отмечается в сообщении. 

Напомним, Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Иране. Накануне он встретился с деловыми кругами иранского остана Восточный Азербайджан и презентовал им экономический и промышленный потенциал республики. Также Президент Татарстана встретился с губернатором провинции Зейном Аль Абедином Разави Хоррамом.

#Рустам Минниханов
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