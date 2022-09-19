Минниханов и руководство иранской фабрики Shirin Asal обсудили поставки кондитерки в РТ

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстан Рустам Минниханов посетил в Тебризе кондитерскую фабрику Shirin Asal. Об этом передает его пресс-служба.

«Во время встречи с руководством компании обсуждали вопросы возможной поставки продукции в республику», – отмечается в сообщении.

Напомним, Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Иране. Накануне он встретился с деловыми кругами иранского остана Восточный Азербайджан и презентовал им экономический и промышленный потенциал республики. Также Президент Татарстана встретился с губернатором провинции Зейном Аль Абедином Разави Хоррамом.