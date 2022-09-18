Минниханов презентовал промпотенциал Татарстана бизнесменам Восточного Азербайджана

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с деловыми кругами иранского остана (провинции) Восточный Азербайджан. Круглый стол был организован в городе Тебризе, на нем прошла презентация экономического и промышленного потенциала республики, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Цель нашей поездки — расширение экономического сотрудничества и налаживание новых контактов. В составе нашей делегации руководители министерств и ведомств, крупных предприятий», — заметил Рустам Минниханов, обращаясь к местным предпринимателям.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Губернатор Восточного Азербайджана Зейн аль-Абедин Разави Хоррам в свою очередь обратил внимание на то, что официальный визит Президента РТ и делегации Татарстана даст возможность глубже проработать вопросы сотрудничества.

«Наши регионы играют важную роль для экономик наших стран. Особенно сегодня, в сложившейся политической ситуации нам важно развивать отношения с нашими соседями. Такую задачу ставит наш Президент [Сейид Ибрахим Раиси]», — сказал глава иранской провинции.

Президент Татарстана отдельно упомянул деятельность Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которую он возглавляет по поручению российского лидера Владимира Путина. Он призвал иранских партнеров активно сотрудничать в рамках этого формата.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Кроме того, Минниханов рассказал об отмечавшемся в этом году в Татарстане 1100-летии принятия ислама Волжской Булгарией. Он отметил, что по решению Президента РФ эта дата отмечалась на федеральном уровне, что было с благодарностью принято российскими мусульманами, которых насчитывается около 20 млн.

Ранее, в июне, состоялась онлайн-встреча Рустама Минниханова с губернатором Восточного Азербайджана, на которой обсуждались перспективы сотрудничества. Затем Иран посетила делегация Минпромторга РТ для ознакомления с промышленным потенциалом.

Как сообщал «Татар-информ», в ходе визита в Иран Президент Татарстана намерен встретиться с губернаторами ряда останов, посетить промышленные предприятия и принять участие в деловых форумах.