Минниханов заявил о планах выхода на порты Ирана по транспортному коридору «Север-Юг»

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором провинции Восточный Азербайджан Зейном Аль Абедином Разави Хоррамом. Он отметил, что постоянный диалог двух стран и взаимные визиты создают прекрасные условия и возможности для работы на межрегиональном уровне, а также заявил о планах расширения транспортного коридора «Север – Юг» за счет татарстанских логистических центров.

«Сегодня стал актуален вопрос расширения функционирования международного транспортного коридора «Север-Юг». И мы работаем над включением в эту дорогу татарстанских логистических центров по рекам Кама и Волга, чтобы выйти на Каспийское море и двигаться в направлении портов Ирана», – добавил Президент республики.

У Татарстана и Восточного Азербайджана уже сложилась история сотрудничества. В 2009 году был подписан меморандум об установлении побратимских отношений между Казанью и Тебризом. Компанией Rakhsh Khodro Diesel (RKD) был построен сборочный завод по производству автомобилей КАМАЗ, напоминает пресс-служба Президента РТ.

Губернатор рассказал о том, что провинция имеет хорошую логистическую инфраструктуру. Это, по его словам, позволяет вести активную торговлю с другими странами и Татарстан мог бы использовать эту возможность.

Стороны сошлись на необходимости продолжить обмен торгово- экономическими делегациями, увеличить номенклатуру по поставкам промышленной продукции, расширить сотрудничество в области агропромышленного комплекса.

Напомним, Минниханов сегодня также презентовал промышленный потенциал Татарстана бизнесменам Восточного Азербайджана.