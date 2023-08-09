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Минниханов и Петушенко обсудили строительство трассы М12 в Татарстане
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем правления Госкомпании «Автодор» Вячеславом Петушенко в Доме Правительства РТ.
Стороны обсудили вопросы строительства скоростной автодороги М12 в Татарстане, протяженность которой в республике составит 142 км. Новая трасса позволит сократить время в пути из Москвы до Казани почти в два раза – вместо 12 часов на дорогу уйдет 6,5. Запустить движение планируется к концу года.
Накануне Рустам Минниханов принял участие в церемонии, посвященной завершению надвижки пролетного строения, а также показал фото нового моста на трассе М12.
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