Минниханов и Петушенко обсудили строительство трассы М12 в Татарстане

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем правления Госкомпании «Автодор» Вячеславом Петушенко в Доме Правительства РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Стороны обсудили вопросы строительства скоростной автодороги М12 в Татарстане, протяженность которой в республике составит 142 км. Новая трасса позволит сократить время в пути из Москвы до Казани почти в два раза – вместо 12 часов на дорогу уйдет 6,5. Запустить движение планируется к концу года.

Накануне Рустам Минниханов принял участие в церемонии, посвященной завершению надвижки пролетного строения, а также показал фото нового моста на трассе М12.