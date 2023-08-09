news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Экономика 9 августа 2023 12:14

Минниханов и Петушенко обсудили строительство трассы М12 в Татарстане

Скопировать ссылку
news_top_970_100
Минниханов и Петушенко обсудили строительство трассы М12 в Татарстане
Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем правления Госкомпании «Автодор» Вячеславом Петушенко в Доме Правительства РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Стороны обсудили вопросы строительства скоростной автодороги М12 в Татарстане, протяженность которой в республике составит 142 км. Новая трасса позволит сократить время в пути из Москвы до Казани почти в два раза – вместо 12 часов на дорогу уйдет 6,5. Запустить движение планируется к концу года.

Накануне Рустам Минниханов принял участие в церемонии, посвященной завершению надвижки пролетного строения, а также показал фото нового моста на трассе М12.

  • Фото: пресс-служба Раиса РТ.
  • Фото: пресс-служба Раиса РТ.
  • Фото: пресс-служба Раиса РТ.
#Рустам Минниханов #Трасса м12
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное