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Минниханов и Махонин подписали план мероприятий по сотрудничеству РТ с Пермским краем
Раис РТ Рустам Минниханов и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между регионами. Документ рассчитан на 2024-2027 годы, сообщает пресс-служба руководителя республики
Церемония подписания прошла в рамках рабочей поездки Минниханова в Пермский край.
Напомним, что сегодня Минниханов прибыл в Пермский край, чтобы принять участие во Всероссийском сельском Сабантуе. Раис РТ уже успел возложить цветы к бюсту Героя Советского Союза, поэта Мусы Джалиля в селе Барда, посетить площадки Сабантуя и увидеть площадку Кукморского района Татарстана.
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