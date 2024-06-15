Минниханов возложил цветы к бюсту Джалиля в Пермском крае

фото: "Татар-Информ"

Раис РТ Рустам Минниханов возложил цветы к бюсту Героя Советского Союза, поэта Мусы Джалиля в селе Барда. Напомним, этот поселок находится в Бардымском муниципальном округе Пермского края, куда руководитель республики прибыл, чтобы, в частности, поучаствовать во Всероссийском сельском Сабантуе.

Как сообщает пресс-служба Раиса Татарстана, вместе с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным Минниханов уже посетил площадки Сабантуя, оценил творческие подворья и увидел площадку Кукморском района (Татарстан), - кукморцы представили на празднике традиционное татарское подворье.

Также Минниханов и Махонин поучаствуют в торжественном открытии XIV Всероссийского сельского Сабантуя.

Бюст Джалиля отправили в Пермский край в мае 2024-го. Автором бюста стал известный скульптор Винера Абдуллина из Санкт-Петербурга.

В селе Барда, где стоит этот бюст, также открыт сквер, названный в честь татарского поэта.