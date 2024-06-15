Минниханов поучаствует во Всероссийском сельском Сабантуе в Пермском крае

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Раис РТ Рустам Минниханов приехал в Пермский край, чтобы принять участие в XIV Всероссийском сельском Сабантуе.

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, данное событие проводят в cеле Барда. Интересно, что Бардымский округ, где находится этот поселок, в 2024-м отмечает 100-летие. Также в 2013 году село Барда уже принимало Всероссийский сельский сабантуй.

На Сабантуе организуют 40 творческих площадок. Среди них основные — это Центральная сцена, Пермский квартал, Территория народных игр, Семейный фестиваль, Молодежный форум и Ярмарка художественных ремесел.

На ярмарке представят свои продукты производители из Пермского края и других регионов России. Так, там выставят халяльную продукцию, товары народных художественных промыслов и ремесленного дела.

Одним из центральных событий станет торжественная церемония бракосочетания трёх молодых пар. Еще пройдет обширная культурная и спортивная программа, кулинарное шоу «Царь-сковорода», где шеф-повара со всей страны приготовят азу по-татарски, баранов на мангале, традиционный татарский десерт кош-теле и чай в самоваре.

Помимо этого, в рамках Всероссийского Сабантуя в селе Барда пройдут два крупных спортсобытия — Всероссийские соревнования по национальной борьбе корэш и конные скачки.