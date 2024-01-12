Минниханов и Матыцин обсудили подготовку к «Играм будущего» в Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с главой Минспорта России Олегом Матыциным. В центре обсуждения была подготовка к проведению «Игр будущего» в Казани, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Также в Доме Правительства республики обсуждались вопросы развития спортивной отрасли в регионе и другие актуальные темы.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Участие во встрече приняли вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Напомним, что сегодня на брифинге в МИД представитель ведомства Мария Захарова рассказала о сроках аккредитации на турнир для российских и зарубежных СМИ.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. 14 ноября на ВДНХ состоялась церемония «100 дней до начала Игр будущего в Казани», на которой Президент России Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала соревнований.