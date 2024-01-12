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Захарова заявила, что аккредитация СМИ на «Игры будущего» в Казани продлится до 5 февраля
С 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани пройдут первые в истории «Игры будущего». Участие в них примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран. Состоятся состязания по 21 дисциплине, рассказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Данная инициатива — это уникальный, не имеющий аналогов в мире проект. Он соединяет современные компьютерные технологии и традиционные спортивные варианты [спортивного] мастерства. Подобный подход открывает значительные возможности для вовлечения широкой аудитории, в первую очередь молодежной, в занятия спортом через его новые формы. Мы исходим из того, что это начинание открывает новые перспективы в развитии международного спортивного сотрудничества», — подчеркнула она.
Аккредитация для работы на мероприятии для российских и зарубежных СМИ открыта с 20 ноября 2023 года и продолжится до 5 февраля 2024 года.
«Представителям иностранных СМИ, если им требуется оформление письма-приглашения для получения визы в Россию, необходимо пройти аккредитацию до 21 января», — добавила представитель ведомства.
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