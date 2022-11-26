Минниханов и Мантуров оценили новые модели и производственные мощности ПАО «КАМАЗ»

Фото: пресс-служба Президента РТ

Зампред Правительства РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров и Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетили производственные цеха ПАО «КАМАЗ» в рамках своей рабочей поездки в Набережные Челны.

Мантуров ознакомился с новыми моделями автозавода, оценил производственные мощности ПАО «КАМАЗ». О ткущей ситуации на предприятии рассказал его гендиректор Сергей Когогин, сообщает пресс-служба Президента РТ. По его словам, компания в полном объеме исполняет все имеющиеся обязательства и обеспечивает транспортную безопасность страны.

Когогин отметил, что, несмотря на введенные против компании санкции, «КАМАЗ» продолжает выпуск грузовиков поколения К4 и К5. Ежемесячный выпуск составляет не менее 100 и 150 штук соответственно. С февраля 2023 года планируется обеспечить полномасштабный выпуск грузовиков поколения К5 с использованием компонентов, не зависящих от поставок из недружественных стран.

Напомним, ранее Мантуров и Минниханов запустили в Елабуге производство машин под брендом «Соллерс». Подробнее о возобновлении выпуска коммерческих машин в ОЭЗ «Алабуга» читайте в материале «Татар-информа» — «Соллерс» встает на китайскую платформу: в Елабуге перезапускают производство автомобилей.