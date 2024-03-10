Минниханов и Левитин в Богатых Сабах наградили победителей турнира по настольному теннису

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В поселке Богатые Сабы сегодня прошла церемония закрытия международных соревнований по настольному теннису и XXII открытых лично-командных республиканских соревнований по этому виду спорта. В ней приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, помощник Президента РФ и первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин, глава Сабинского района РТ Раис Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Состязания, проходившие с 7 по 10 марта, включены в официальный календарный план Минспорта РФ. Они проводятся уже 22 года подряд, а с этого года получили международный статус. Участниками соревнований стали 278 спортсменов из России, Беларуси, Таджикистана и Китая.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов поблагодарил спортсменов за участие в турнире, а организаторов — за высокий уровень подготовки к нему. «Мы проводим данное соревнование уже 22 года. Надеюсь, мы и впредь продолжим эту хорошую традицию и встретимся с вами в следующем году», — добавил он.

«Рад приветствовать вас на ежегодном турнире, который получил международный статус. Хочу поблагодарить всех спортсменов. Мы будем делать всё, чтобы у вас было как можно больше соревнований. Летом в Казани пройдут „Игры БРИКС“, в рамках которых четыре комплекта медалей будут разыграны по настольному теннису», — заметил в свою очередь Игорь Левитин.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

После произнесения торжественных речей Раис РТ и помощник Президента РФ наградили победителей и призеров турнира.

Затем Рустам Минниханов и Игорь Левитин посетили поселок Лесхоз и возложили цветы к памятнику заслуженного лесовода РСФСР и ТАССР, кавалера орденов «Знак Почета» и Октябрьской Революции Нургали Минниханова, отца Раиса РТ.