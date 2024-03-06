Матыцин: Игры БРИКС и «Игры будущего» — сигнал, что Россия открыта для мирового спорта

Россия не планирует изолироваться от мирового спорта и готова принимать у себя спортсменов со всего мира. Это в том числе подтверждают «Игры будущего», которые прошли в Казани, и Игры БРИКС, которые в скором времени пройдут здесь же, заявил глава Минспорта РФ Олег Матыцин. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что Россия не меняет своего мнения, хотя и находится в непростой ситуации, столкнувшись с многочисленными санкциями.

«Но наш Президент говорит: „Время сложностей — это время возможностей“. Надо создать условия для спортсменов через Спартакиады, чемпионаты России, открытые соревнования. Игры БРИКС, „Игры будущего“ — это символ того, что Российская Федерация не закрывается и мы не пытаемся уйти от международного спорта», — подчеркнул министр на марафоне общества «Знание», который проходит в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

Матыцин подчеркнул, что спортивное достояние принадлежит всем странам, а не отдельным структурам наподобие Международного олимпийского комитета и некоторых федераций. Поэтому Россия продолжит придерживаться Олимпийской хартии и принимать спортсменов со всего мира, будь они из дружественных или недружественных стран.

«Все, что проводит Россия, — это пример открытости и призыва к единению», — заверил глава спортивного ведомства.

Всемирный фестиваль молодежи проводится в «Сириусе» по указу Президента России Владимира Путина. Завтра состоится заключительный день события.