Минниханов принял участие в открытии соревнований по настольному теннису в Богатых Сабах

Сегодня в Богатых Сабах открылись республиканские соревнования по настольному теннису. В церемонии открытия приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Сабинского района Раис Минниханов.

Соревнования продлятся до 10 марта и включены в официальный календарь Министерства спорта России. Это уже 22-й турнир, который проводит республика. На этот раз в нем принимают участие 278 спортсменов из России, Белоруссии, КНР и Таджикистана.

«Рад приветствовать всех спортсменов на традиционных соревнованиях по настольному теннису. Данный вид спорта в нашей республике пользуется большой популярностью: сегодня им занимаются порядка 50 тыс. человек. Проведение этих состязаний для нас большое событие. Желаем всем спортсменам удачи и красивых побед, а болельщикам — ярких эмоций и незабываемых впечатлений», — заявил Рустам Минниханов, отмечая растущую популярность турнира.

Также он обратился к спортсменкам, участвующим в соревнованиях, и поздравил их с Международным женским днем.

Затем Раис РТ посетил центральную районную библиотеку, которая открылась в Богатых Сабах после капремонта. Здесь обновили мебель и оборудование, установили терминал для самостоятельной регистрации книг по электронному читательскому билету.