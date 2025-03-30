Минниханов и Левитин наградили победителей турнира по настольному теннису в Богатых Сабах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня во второй половине дня Раис Татарстана Рустам Минниханов и советник Президента России Игорь Левитин вручили награды победителям Международных соревнований по настольному теннису и XXIII Открытых лично-командных республиканских соревнований по настольному теннису в поселке Богатые Сабы. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Церемония завершения турнира прошла в универсальном спортивном комплексе «Саба-Арена». В ней также приняли участие министр спорта РТ Владимир Леонов, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, глава Сабинского района РТ Раис Минниханов и другие официальные лица.

Международные соревнования по настольному теннису и XXIII Открытые лично-командные республиканские соревнования по настольному теннису проходили с 28 по 30 марта 2025 года. Они были посвящены памяти заслуженного лесовода РСФСР и ТАССР, кавалера орденов «Знак Почета» и Октябрьской Революции Нургали Минниханова (отца Раиса РТ Рустама Минниханова). Турнир включен в официальный календарный план Министерства спорта РФ. В этом году спортивное событие собрало более 250 участников из России, Республики Беларусь, Ирана, Китая, Таджикистана и Узбекистана.

Игорь Левитин поблагодарил организаторов мероприятия – Республику Татарстан и Федерацию настольного тенниса РФ, а также напомнил, что сегодня в регионе были открыты еще пять спортивных центров для занятий настольным теннисом.

Рустам Минниханов в свою очередь подчеркнул, что Татарстан всегда будет рад видеть спортсменов на этом турнире. «Он начинался 23 года назад, и сегодня это уже международный турнир», – констатировал он.

«Хочу также поблагодарить организаторов турнира, администрацию Сабинского района и всех поклонников настольного тенниса, а главное – всех участников соревнований. Это и спортсмены из-за границы, и из регионов России, и из районов Татарстана. Вы – большие молодцы, желаю вам больших спортивных успехов!» – сказал Раис РТ, обращаясь к спортсменам и болельщикам.

На церемонии награждения прозвучали гимны Российской Федерации и Республики Татарстан. Завершилась она общим фотографированием.

Кроме того, Рустам Минниханов побывал в поселке Лесхоз Сабинского района РТ, где посетил место захоронения своего отца – заслуженного лесовода РСФСР и ТАССР, кавалера орденов «Знак Почета» и Октябрьской Революции Нургали Миннихановича Минниханова, уточнили в пресс-службе.