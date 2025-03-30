«Впервые в России»: Рустам Минниханов открыл пять центров для занятий настольным теннисом

Сегодня в поселке Шемордан состоялось торжественное открытие пяти современных центров для развития настольного тенниса. В мероприятии приняли участие Раис РТ Рустам Минниханов, советник Президента РФ Игорь Левитин и президент Федерации настольного тенниса России Александр Бабаков.

Раис Республики рассказал, что Федерация настольного тенниса сама выделила средства на открытие этих центров, указав, что проектные решения были очень хорошими.

«Эти залы очень востребованы. И, конечно, когда у нас был первый разговор с Александром Ивановичем, это было удивительно. Как правило, у Федерации все очень хорошее, но они деньги просят. Это первая Федерация, которая нам выделила бюджет, деньги, и за короткий срок мы построили в нескольких местах эти залы. Проектные решения очень хорошие. Сам настольный теннис – доступный вид спорта. И, самое главное, очень востребованный», – сказал Минниханов.

Левитин добавил, что подобный случай – первый, когда Россия совместно со своим субъектом открыла пять центров одновременно.

«Мы давно мечтали, чтобы вот такие небольшие спортивные комплексы приходили в сельскую местность. Потому что мы постоянно строим в крупных городах, но доступность настольного тенниса может быть везде. Потому что для родителей здесь нет ничего дорогого, чтобы ребенок мог заниматься. Ракетки и столы поставляет Федерация. Это впервые в России, когда федерация и субъект Российской Федерации вместе сделали пять сельских спортивных залов одновременно. И я считаю, что это требует популяризации», – сказал советник президента РФ.

Позже Минниханов также сделал совместное фото с детьми.

Фото: © телеграм-канал Лилии Галимовой

Напомним, новые спортобъекты расположены в Ютазинском, Бавлинском, Агрызском, Апастовском и Сабинском районах.

Физкультурно-спортивная база Татарстана насчитывает более 12 тыс. спортивных сооружений. По их количеству республика в числе лидеров среди регионов с численностью населения свыше 3 млн человек.

Отметим, спорт в Татарстане является неотъемлемой частью социальной политики и одним из ключевых направлений развития республики. Благодаря системной работе руководства Татарстана, в том числе первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева, более 2 млн человек (62,8% населения в возрасте от 3 до 75 лет) регулярно занимаются физической культурой и спортом. Этот показатель значительно превышает среднероссийский уровень и свидетельствует о масштабной работе по популяризации здорового образа жизни.

С момента вступления в должность Раиса Татарстана Рустам Минниханов (который, к слову, сам является мастером спорта международного класса и двукратным бронзовый призер Чемпионата Европы по автокроссу) продолжил и значительно усилил курс на развитие спорта, заложенный его предшественником. Благодаря его активной политике республика не только сохранила статус одного из самых спортивных регионов России, но и вышла на новый уровень, превратившись в международный центр проведения крупнейших соревнований.

В 2024 году крупнейшими спортивными событиями в Татарстане стали Игры БРИКС и первые в истории мировые фиджитал-соревнования «Игры Будущего». Старт Международному мультиспортивному турниру в Казани лично дал Президент России Владимир Путин.

Физкультурно-спортивная база Татарстана насчитывает более 12 тыс. спортивных сооружений. По их количеству республика в числе лидеров среди регионов с численностью населения свыше 3 млн человек. При этом Татарстан на первом месте по количеству крытых ледовых катков, а также стал лидером по числу бассейнов по стране.

В городах и районных центрах республики функционируют около 2 тыс. спортивных залов, по полсотни стадионов и ледовых арен, 283 чаши бассейна. Каждый район и город обеспечены новыми высокотехнологичными спортобъектами. В республике насчитывается без малого 6 тыс. открытых плоскостных сооружений, в том числе 992 спортивных площадки – 40 хоккейных коробок и 35 блочных модульных лыжных баз во всех 45 районах, построенных по республиканской программе.

Всесезонные спортплощадки и лыжные базы располагаются не только в крупных городах и поселках городского типа, но и в деревнях и селах. Тренироваться в них могут как профессиональные спортсмены, так и увлеченные спортом местные жители.