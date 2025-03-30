news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 30 марта 2025 14:39

«Приехать на Родину и пообщаться с земляками»: Раис РТ побеседовал с экс-коллегой в Сабах

Читайте нас в
Телеграм

Во время турнира по настольному теннису Раис РТ Рустам Минниханов встретился с бывшим коллегой, с которым ранее работал вместе в Сабинском районе. Об этом сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова в своем телеграм-канале.

«Приехать на Родину и обязательно пообщаться с земляками. Рустам Минниханов во время турнира по настольному теннису в Богатых Сабах беседует с коллегой, с которым когда-то работали вместе в районе», - говорится в сообщении.

Напомним, в 1978 году Минниханов окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «механизация сельского хозяйства», квалификация «инженер-механик». После вуза будущий руководитель республики до 1980-го работал инженером-диагностиком Сабинского районного объединения «Сельхозтехника». Позже он стал старшим энергетиком, а затем и главным энергетиком Сабинского леспромхоза.

Ранее сообщалось, что Минниханов открыл центры для занятий настольным теннисом в поселке Шемордан.

#Рустам Минниханов #встреча #богатые сабы #теннис
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
К мигрантам – с умом и адаптацией, Черноморская инициатива и спецназ Татарстана

К мигрантам – с умом и адаптацией, Черноморская инициатива и спецназ Татарстана

29 марта 2025
Минниханов поручил обеспечить безопасность во время Ураза-байрама

Минниханов поручил обеспечить безопасность во время Ураза-байрама

29 марта 2025