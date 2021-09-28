Минниханов и Когогин стали гостями парада в честь 30-летия независимости Туркменистана

Президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин стали почетными гостями парада в честь 30-летия независимости Туркменистана, состоявшегося в Ашхабаде.

Парад принял Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Удаленно в нем приняли участие и корабли ВМС страны — праздничный смотр транслировался онлайн на огромном мониторе, отмечает издание «Туркменистан сегодня».

Помимо собственно парада, состоялись театрализованное представление и конный смотр. К последнему присоединился и сам Бердымухамедов, который «оседлал коня и под аплодисменты собравшихся сделал круг почета».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Гурбангулы Бердымухамедов вручил Рустаму Минниханову орден Туркменистана Garaşsyzlyk. С 30-летием независимости страны туркменского лидера поздравил Президент России Владимир Путин.

Самый главный из всех официальных праздников Туркменистана — День независимости (Garaşsyzlyk baýramy) отмечается 27 сентября.