news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
27 сентября 2021  11:54

Путин поздравил Президента Туркменистана с 30-летием независимости страны

news_top_970_100

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму туркменистанскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову по случаю 30-летия со дня провозглашения независимости страны. Ее текст был опубликован на сайте Кремля.

Путин обратил внимание на то, что республика за эти годы добилась значительных успехов в экономической и социальной сферах.

«Проводимая Туркменистаном политика позитивного нейтралитета способствует упрочению стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе», – отметил российский лидер.

По словам Путина, между государствами укрепляется стратегическое партнерство и плодотворное сотрудничество в различных областях, продолжается взаимодействие в рамках СНГ и других международных структур, осуществляется конструктивный диалог.  

Он выразил уверенность в том, что дружественные народы двух стран заинтересованы в дальнейшем наращивание комплекса двусторонних связей.

#путин владимир #Россия #поздравительная телеграмма #туркменистан #день независимости туркменистана
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное