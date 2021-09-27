Бердымухамедов вручил Минниханову орден Туркменистана Garaşsyzlyk

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с туркменистанским лидером Гурбангулы Бердымухамедовым. Татарстанская делегация прибыла в Туркменистан для участия в торжествах в честь празднования Дня независимости республики.

Выразив признательность за оказанный радушный прием, Рустам Минниханов передал главе государства сердечные приветствия и поздравления от Президента России Владимира Путина. Он поблагодарил лидера нации за постоянное внимание к вопросам туркмено-татарских отношений и подчеркнул, что очень рад возможности вновь посетить братский Туркменистан, в котором Татарстан видит доброго друга и исключительно перспективного партнера.

«В продолжение встречи, проходившей в расширенном формате, состоялся обмен мнениями об открывающихся новых возможностях диверсификации сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Татарстан РФ, стороны отметили наличие солидного потенциала для взаимовыгодного сложения усилий на различных направлениях», — сообщает пресс-служба Президента РТ.

Стороны отметили, что Туркменистан и Татарстан наработали солидный опыт партнерства и претворения в жизнь важных совместных проектов. Среди наглядных примеров — многолетнее сотрудничество между туркменистанскими компаниями и автомобилестроительным гигантом «КАМАЗ», ПАО «Татнефть», ПАО «Казанский вертолетный завод» и др.

Президенты обозначили в числе ключевых направлений сотрудничества торгово-экономический сектор и отметили наличие внушительного потенциала для наращивания продуктивных контактов в данной сфере и увеличения объемов двустороннего товарооборота. Также благоприятные предпосылки для активизации сотрудничества открываются по ряду других направлений — промышленный комплекс, сельское хозяйство, гуманитарная сфера, область высоких наукоемких технологий.

По окончании переговоров в расширенном составе состоялась церемония награждения Рустама Минниханова орденом Туркменистана Garaşsyzlyk. Президент Татарстана подчеркнул, что воспринимает эту почетную награду как свидетельство неуклонно развивающегося плодотворного партнерства как в двустороннем формате, так и в рамках многоаспектного диалога с Россией.