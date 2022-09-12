Минниханов и глава МЧС осмотрели модернизированные для спасателей Ми-8 производства КВЗ

Министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков и Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня побывали на Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России» (входящего в госкорпорацию «Ростех») и на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова — филиале ПАО «Туполев» Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

На КВЗ глава МЧС РФ получил возможность оценить модернизированные вертолеты Ми-8МТВ-1, первым эксплуатантом которых станет именно его ведомство. По контракту министерство получит пять усовершенствованных машин.

Модель Ми-8МТВ-1 была создана специально по заказу МЧС России. На ней полностью заменено бортовое радиоэлектронное оборудование и установлена система автоматического управления полетом. Все режимы полета машины автоматизированы, создано цифровое инфополе с данными о пространственном положении вертолета. В итоге новый пилотажно-навигационный комплекс позволяет расширить возможности по выполнению сложных миссий.

Помимо прочего, вертолет адаптирован для применения очков ночного видения, что расширяет возможности по его использованию ночью. Вспомогательная силовая установка иностранного производства заменена отечественной: она позволяет выполнять операции с длительным автономным базированием вертолета до пяти часов вместо 30 минут.

МЧС многие годы использует вертолеты семейства Ми-8, всего Казанский вертолетный завод передал ведомству более 40 машин этой серии. В 2020 году авиационный парк спасателей пополнил и первый вертолет «Ансат», который теперь работает на территории Северо-Западного федерального округа (импортозамещенный «Ансат» предполагается сдать к 2024 году).

На КАЗ же имени Горбунова высокие гости осмотрели летно-испытательную станцию, ознакомились с ходом работ по производству самолета Ту-214 и обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Их сопровождали управляющий директор ПАО «Туполев» Вадим Королев и директор завода Николай Савицких.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань получит заказ на производство 40 гражданских авиалайнеров Ту-214 для «Аэрофлота».