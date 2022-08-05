КВЗ планирует сдать импортозамещенный вертолет «Ансат» к 2024 году

Вертолет «Ансат», собранный из отечественных комплектующих, могут сдать к 2024 году, сообщил главный заместитель управляющего директора – главный конструктор «Казанского вертолетного завода» Алексей Гаврилов.

«Наша основная задача в максимально короткие сроки выполнить импортозамещение и представить машину на рынке в 100% российской комплектации. Мы в процессе импортозамещения приняли следующую концепцию: мы стараемся максимально использовать уже существующие на рынке изделия российского производства. Если есть доработка, то мы дорабатываем. Это не отменяет работ по поиску партнеров и созданию аналогов тех изделий, которые мы покупали за рубежом», – сказал он на заседании координационного совета предприятий машиностроения РТ.

По его словам, есть задачи, которые решаются «масштабно»: например, вопросы по подбору подшипниковых соединений, кресел для пассажиров и пилота решает весь холдинг, «а не только казанский вертолетный завод».

«Фактически, мы машину собираем заново. Учитывая, что у нас уже были заделы, и мы к этому готовились, не сказать, что мы начинаем все с чистого листа. У нас есть все шансы вложиться и к 2024 году создать вертолет. Мы понимаем, что применение ряда компонентов утяжеляет машину, но это не критично. Мы отправили большое количество образцов на испытание. Надеемся, что к концу августа мы стартуем с испытаниями подопытных образцов», – сказал он.