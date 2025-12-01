«Новый Иерусалим» передал Казани выставку о модернизме в СССР 1920–1930-х годов

В выставочных залах Присутственных мест музея-заповедника «Казанский Кремль» 2 декабря откроется выставка о малоизученном пласте узбекского и русского модернизма 1920–1930-х годов. В проект «Свет между мирами» вошли экспонаты двух уникальных коллекций, сформированных вопреки всем правилам комплектации советского музея, – подмосковного Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» и Каракалпакского государственного музея искусства имени Савицкого (Узбекистан).

Увидеть можно будет работы Александра Волкова, Роберта Фалька, Александра Осьмеркина, Климента Редько и других художников. Всего около 140 произведений живописи и графики, примерно в равном количестве из фондов каждого музея – участника проекта, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Казанского Кремля. До Казани с мая по ноябрь выставка проходила в музее «Новый Иерусалим», который ее инициировал и организовал при поддержке Правительства Московской области.

«Выставка будет работать в Казанском Кремле до 5 апреля. И это уникальная финальная возможность увидеть этот сборный международный проект, потому что планов относительно дальнейших показов выставки нет. После завершения экспозиции мы возвращаем работы в музеи», – сообщили информагентству в пресс-службе музея-заповедника «Казанский Кремль».

Экспозиция представляется в пяти разделах, которые отражают последовательность творческих поисков художников 1920–1930-х годов. Но в каждом, обращают внимание организаторы, отражена полифония и экспериментальный дух времени и в то же время уникальность авторских высказываний.

«Мастера нового Востока» – это, конечно, национальный модернизм Александра Волкова, Николая Карахана и других. Исходный костяк коллекции Каракалпакского музея искусства имени Савицкого строился вокруг художников с русскими корнями, работавших в Центральной Азии, – Ильи Мазеля, Михаила Курзина, Александра Николаева (Усто Мумина), Александра Волкова, Виктора Уфимцева, Елены Коровай, Николая Карахана, Урала Тансыкбаева, Надежды Кашиной, Роберта Фалька, Павла Бенькова, Василия Рождественского и других. Сейчас в коллекции живописи музея 90 тыс. единиц, включая работы множества местных неизвестных и нигде не представленных художников.

Раздел «Лица времени» посвящен портрету как хронике эпохи и исследованию типажей нового общества. «Метафизика 1920–1930-х» обращается к философским поискам Климента Редько и Соломона Никритина. Эти художники стремились запечатлеть стремительные перемещения человека во времени и пространстве, борьбу индустрии и природы, напряжение космических и земных сил, колебания радиоволн. Раздел «Открытие нового мира. Объединение «Цех живописцев» посвящен художникам Александру Шевченко, Ростиславу Барто, Николаю Витингу и другим, отстаивавшим значимость станковой живописи как носителя духовного опыта и подлинных смыслов истории на фоне увлечения индустриальным производством и дизайном.