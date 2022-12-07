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Строительство
7 декабря 2022  16:06

Минниханов и Файзуллин обсудили реализацию программ по строительству в Татарстане

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Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Участники встречи обсудили реализацию федеральных и республиканских проектов в сфере строительства в Татарстане.

Фото: пресс-служба Президента РТ. 

Напомним, на субботнем совещании в Доме Правительства 3 декабря первый замглавы Минстроя РТ Алексей Фролов доложил, что республиканские программы по линии строительства выполнены на 97%, а работы, запланированные на 2022 год по нацпроектам и госпрограммам по линии строительства, – на 94%.

#Рустам Минниханов
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