Минниханов и Файзуллин обсудили реализацию программ по строительству в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Участники встречи обсудили реализацию федеральных и республиканских проектов в сфере строительства в Татарстане.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Напомним, на субботнем совещании в Доме Правительства 3 декабря первый замглавы Минстроя РТ Алексей Фролов доложил, что республиканские программы по линии строительства выполнены на 97%, а работы, запланированные на 2022 год по нацпроектам и госпрограммам по линии строительства, – на 94%.