Минстрой Татарстана: Работы по нацпроектам выполнены на 94%

В Татарстане работы, запланированные на 2022 год по нацпроектам и госпрограммам по линии строительства, выполнены на 94%. Об этом первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов доложил на совещании в Доме Правительства, которое провел Президент РТ Рустам Минниханов.

Всего Минстрой курирует восемь национальных проектов и четыре госпрограммы. Из 116 объектов в работе остаются 14, входящие в шесть федеральных программ.

По «Культурной среде» остается завершить реконструкцию районного Дома культуры в Буинске (готовность 76%) и нижнекамского Театра юного зрителя (строительно-монтажные работы выполнены на 95%).

Еще пять объектов по федеральному проекту «Жилье» остаются в работе (выполнено 73%). Из пяти учреждений образования, включенных в национальные проекты и государственные программы по лимитам 2022 года, в работе остается школа-детский сад в Мамадыше (93%).

В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» продолжаются работы по реконструкции биологических очистных сооружений в Казани (89%).

Также Алексей Фролов доложил, что республиканские программы строительства выполнены на 97%.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента Владимира Путина.