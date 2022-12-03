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Ру Тат
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Строительство
3 декабря 2022  11:33

В Татарстане республиканские программы строительства выполнены на 97%

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Выполнение 15 татарстанских программ строительства инфраструктурных объектов и благоустройства общественных пространств за 2022 год составило 97%. Об этом первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов доложил на совещании в Доме Правительства, которое провел Президент РТ Рустам Минниханов. 

Завершены 12 программ, в них входят 180 объектов, в три незавершенные — 6 объектов. Так, на 89% выполнены работы в патологоанатомическом отделении в Апастовском районе и 92% — в офисе врача общей практики в Арске. 

По программе благоустройства общественных пространств незавершенными остаются два объекта. Кроме того, остается завершить строительные работы в двух из 6 детских оздоровительных лагерей — в Бавлинском районе (выполнение составляет 90%) и в Казани (99%).

#Рустам Минниханов
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