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Официальная хроника
25 ноября 2022  19:32

Минниханов и Чернышенко обсудили вопросы цифровой трансформации РТ

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Минниханов и Чернышенко обсудили вопросы цифровой трансформации РТ
Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко в Доме Правительства. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики. 

«Обсудили вопросы цифровизации региона, его научно-технологического развития, а также ход реализации национального проекта „Туризм и индустрия гостеприимства“», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее Минниханов и Чернышенко посетили Иннополис и оценили ход строительства новых общежитий  Университета Иннополис, а также приняли участие в церемонии, посвященной 10-летию ИТ-вуза, и в пленарном заседании форума Digital Innopolis Days 2022.

#Рустам Минниханов #Дмитрий Чернышенко
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