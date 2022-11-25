Минниханов и Чернышенко обсудили вопросы цифровой трансформации РТ

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко в Доме Правительства. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Обсудили вопросы цифровизации региона, его научно-технологического развития, а также ход реализации национального проекта „Туризм и индустрия гостеприимства“», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее Минниханов и Чернышенко посетили Иннополис и оценили ход строительства новых общежитий Университета Иннополис, а также приняли участие в церемонии, посвященной 10-летию ИТ-вуза, и в пленарном заседании форума Digital Innopolis Days 2022.