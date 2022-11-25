Минниханов и Чернышенко оценили ход строительства трех новых общежитий в Иннополисе

Президент РТ Рустам Минниханов и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко оценили ход строительства трех строящихся корпусов студенческих общежитий Иннополиса, а также работу отечественной ТИМ-системы, которая используется при эксплуатации зданий. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Система на базе российского софта была запущена здесь в Иннополисе. Она позволяет эффективно управлять всеми коммуникациями здания — тепло-, электроснабжением, интернет-сетями. Важно, что ТИМ-система в числе 216 одобренных проектов индустриальных центров компетенций», — сказал Дмитрий Чернышенко, добавив, что она будет внедряться по всей стране.

Он напомнил, что строительство студенческих общежитий в Иннополисе идет в рамках национального проекта «Наука и университеты», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. На данные работы из федерального бюджета выделено 2,5 млрд рублей. Первые студенты смогут разместиться там уже в следующем учебном году.

«Сегодня на первый план выходит задача по обеспечению технологического суверенитета нашей страны. Это касается всех сфер, включая строительство. На примере данного общежития мы видим, как используются наши отечественные ТИМ-системы. Важно и впредь базироваться на российских разработках и платформах», — отметил Рустам Минниханов.

По его словам, основная часть строительно-монтажных работ будет завершена уже к концу 2022 года.

ТИМ-система при эксплуатации зданий позволит размещать заявки о протечке труб, сломанном замке или выключателе, а также отслеживать процесс их отработки онлайн.