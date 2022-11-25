Минниханов: Проекты Университета Иннополис помогают обеспечить цифровой суверенитет РФ

Университет Иннополис является ядром наукограда. Об этом Президент РТ Рустам Минниханов сказал на церемонии, посвященной 10-летию вуза. Также в мероприятии принял участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом передает пресс-служба руководителя республики.

Президент РТ поздравил профессорско-преподавательский состав и студентов с 10-летним юбилеем, вручил благодарности Правительства РТ за заслуги в профессиональной деятельности и вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, а также медаль «100 лет образования ТАССР» за многолетний плодотворный труд.

«В новых геополитических реалиях вопросы цифровизации и обеспечения цифрового суверенитета России и ее регионов приобретают особую актуальность. Уверен, флагманские проекты Университета Иннополис, которые реализуются в рамках мероприятий федеральной программы „Кадры для цифровой экономики“, способствуют их эффективному решению», — отметил Рустам Минниханов.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Дмитрий Чернышенко вручил 14 лучшим сотрудникам вуза благодарности Правительства РФ.

«Приведу только несколько фактов, которые наглядно демонстрируют, что Иннополис — успешный проект в масштабах страны, — сказал вице-премьер. — Для меня одним из очень важных результатов является то, что уровень, на который вышло образование в Иннополисе, гарантирует 100% трудоустройство выпускников. Университет стал де-факто национальным центром создания образовательных проектов и подготовки кадров до всей цифровой экономики».

Также прошло заседание наблюдательного совета вуза, на котором обсудили достигнутые результаты и определили ключевые направления деятельности университета до 2030 года.