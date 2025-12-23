news_header_top
Общество 23 декабря 2025 12:51

«Важный рубеж»: Песошин провел первое заседание оргкомитета по 250-летию Бугульмы

Фото: пресс-служба Правительства РТ

Первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению торжественных мероприятий, приуроченных к 250-летию Бугульмы в 2031 году, провел Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РТ.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал инициативу главы Бугульминского района Дамира Фаттахова о праздновании юбилея города. В соответствии с распоряжением Кабинета министров РТ был сформирован соответствующий организационный комитет.

В ходе заседания Дамир Фаттахов сообщил, что подготовка к 250-летию Бугульмы будет осуществляться в рамках долгосрочной программы развития города. Он отметил, что проведение первого заседания оргкомитета 23 декабря имеет символическое значение, так как именно в этот день в 1781 году Екатерина II присвоила Бугульме статус уездного города. Глава района подчеркнул, что юбилей станет важным рубежом, к которому город должен подойти обновленным.

Фото: пресс-служба Правительства РТ

В рамках подготовки к празднованию планируется сосредоточить внимание на развитии городской инфраструктуры, укреплении образовательной сферы как ключевого конкурентного преимущества города, а также на развитии туризма и индустрии гостеприимства.

Дамир Фаттахов отметил, что у Бугульмы есть все предпосылки для дальнейшего развития: город является юго-восточными воротами республики, точкой пересечения транспортных потоков и центром притяжения для соседних территорий.

По итогам заседания оргкомитета исполкому Бугульминского района совместно с другими ведомствами поручено подготовить и направить предложения по программе развития города и района до 2031 года.

Фото: пресс-служба Правительства РТ

#Бугульма #юбилей города #Алексей Песошин #Дамир Фаттахов
