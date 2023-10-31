В магазины Лисичанска и Рубежного поставляют продукты татарстанских производителей

В супермаркеты Лисичанска и Рубежного поставляют продукты питания, произведенные в республике Татарстан. Соответствующее видео появилось в распоряжении «Татар-информа».

На кадрах видно, что в одном из супермаркетов под названием Bazar установлен отдельный стеллаж, вывеска рядом с которым гласит «Ищите ценники на продукцию, произведенную кооператорами республики Татарстан».

«Я постоянный покупатель магазина Bazar и я заметила, что в последнее время республика Татарстан нам расширила ассортимент товаров. Все очень качественное и вкусное, спасибо Татарстану за это», – поделилась впечатлениями местная жительница.

Стеллаж заполнен самой разнообразной продукцией: газированные напитки, разнообразные соки, сладости, включая фирменный татарстанский чак-чак, а также сухофрукты и соленья, которые производит Кукморское РайПО.