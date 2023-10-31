Татпотребсоюз отправил первую партию продукции на 700 тыс. рублей в магазины Лисичанска

Фото: © «Татар-информ»

Татпотребсоюз отправил первую партию продукции на 700 тыс. рублей для реализации в магазинах Лисичанска. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров в эфире программы #ТатарстанОнлайн.

«Татарстан курирует Лисичанск. На прошлой неделе Татпотребсоюз заключил соглашение с торговыми сетями этого города. И предприятия потребительской кооперации отправили первую партию продукции. В магазинах ее расставили, она реализуется. По мере необходимости нам будут отправлять заявки, и продукция будет направляться», – рассказал глава Минсельхозпрода.

По словам Зяббарова, на сегодня сельхозпредприятия отправили в зону СВО около 300 тонн продуктов питания и средств личной гигиены. В гуманитарный груз входят сахар, мука, крупы, консервы, кофе, чай, вода и другая продукция.

«Ни одно предприятие республики не осталось в стороне. Кто-то отправляет машины, кто-то – запчасти, генераторы, печки для отопления, кто-то – деньги», – подчеркнул министр.