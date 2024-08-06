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Минниханов анонсировал программу по модернизации коммунальных сетей в Татарстане
В Татарстане запустят отдельную программу по модернизации коммунальных сетей. Об этом на встрече с руководителями поселений республики сообщил Раис РТ Рустам Минниханов.
Татарстанский лидер отметил, что соответствующее поручение уже дано правительству Татарстана, передает глава пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Напомним, сегодня Раис Татарстана совершает облет районов республики инспектируя ход уборочных работ. Он уже побывал в Бавлинском, Ютазинском и Бугульминском районах республики.
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