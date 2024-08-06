news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 6 августа 2024 12:51

Минниханов анонсировал программу по модернизации коммунальных сетей в Татарстане

Скопировать ссылку

В Татарстане запустят отдельную программу по модернизации коммунальных сетей. Об этом на встрече с руководителями поселений республики сообщил Раис РТ Рустам Минниханов.

Татарстанский лидер отметил, что соответствующее поручение уже дано правительству Татарстана, передает глава пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Напомним, сегодня Раис Татарстана совершает облет районов республики инспектируя ход уборочных работ. Он уже побывал в Бавлинском, Ютазинском и Бугульминском районах республики.

читайте также
Минниханов осмотрел поля и ознакомился с ходом уборочных работ в Бавлинском районе
Минниханов облетел поля Ютазинского района РТ и встретился с руководителями хозяйств
Минниханов облетел поля Ютазинского района РТ и встретился с руководителями хозяйств
#Рустам Минниханов #Татарстан
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400