Минниханов осмотрел поля и ознакомился с ходом уборочных работ в Бавлинском районе

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Бавлинский район. Он осмотрел поля и ознакомился с ходом уборочных работ. Об этом «Татар-информу» сообщила глава пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

По прибытии в район Минниханов посетил животноводческий комплекс «Берлек», где реализована 1-я очередь проекта – строительство здания коровника. Комплекс будет производить и реализовывать молоко. Возводится второй корпус, сдать который планируют в октябре этого года.

В Бавлинском районе поголовье крупного рогатого скота в предприятиях составляет 10 тысяч голов, суточный валовый надой молока - 41,7 тонн. По докладу министра сельского хозяйства, району нужно активно использовать действующие программы в сельском хозяйстве. В частности, по личным подсобным хозяйствам.