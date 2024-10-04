Минлесхоз Татарстана напомнил о штрафах за нарушения при сборе валежника

С начала года в Татарстане зафиксировано 15 нарушений правил сбора валежника, что соответствует уровню прошлого года. Сейчас в республике действует временное ограничение на посещение лесов, валежник можно собирать только на территориях, не относящихся к лесному фонду. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«Все нарушения связаны с использованием бензопил, что является нарушением закона Республики Татарстан „Об использовании лесов в Республике Татарстан“», — пояснил начальник отдела государственного контроля и надзора Министерства лесного хозяйства РТ Айрат Ахмеров.

В пресс-службе министерства напомнили, что валежник — это сухие ветви или стволы деревьев, которые упали на землю из-за сильного ветра, буреломов или обильных снегопадов, но не порубочные остатки в местах проведения лесосечных работ.

«Если дерево наклонено, но не упало, оно не считается валежником. Граждане могут свободно собирать в лесах валежник для собственных нужд. Но при этом важно соблюдать ряд требований законодательства. Так, сбор валежника возможен без проведения рубки лесных насаждений исключительно ручным способом с применением инструментов, приспособлений и механизмов, приводимых в использование ручной силой», — уточнил Айрат Ахмеров

Нарушение правил заготовки валежника чревато штрафом по статьям 8.25 или 8.28 КоАП РФ. Штраф для граждан достигает 5 тыс. рублей. Помимо выплаты штрафа, нарушитель должен будет возместить нанесенный лесу вред. Если в ходе незаконной рубки нанесен вред в размере 5 тыс. рублей и более, то предусмотрена уголовная ответственность по статье 260 УК РФ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане введено ограничение пребывания граждан в лесах из-за пожарной опасности на 21 календарный день. Ограничения действуют на территории лесного фонда и не распространяются на лесопарковые зоны в городах и около городов (к примеру, на ООПТ «Лебяжье»).