В Татарстане из-за высокой пожароопасности ограничили посещение лесов

В Татарстане вводится ограничение пребывания граждан в лесах из-за пожарной опасности Ограничение вводится сроком на 21 календарный день. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Ограничения вводятся на территории лесного фонда в границах Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Ислейтарского, Кайбицкого, Калейкинского, Камского, Кзыл-Юлдузского, Лаишевского, Лениногорского, Лубянского, Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Приволжского, Пригородного, Сабинского, Тетюшского и Черемшанского лесничеств.

Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство лесного хозяйства РТ.