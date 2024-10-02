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Общество 2 октября 2024 11:30

В Татарстане из-за высокой пожароопасности ограничили посещение лесов

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В Татарстане из-за высокой пожароопасности ограничили посещение лесов

В Татарстане вводится ограничение пребывания граждан в лесах из-за пожарной опасности Ограничение вводится сроком на 21 календарный день. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Ограничения вводятся на территории лесного фонда в границах Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Ислейтарского, Кайбицкого, Калейкинского, Камского, Кзыл-Юлдузского, Лаишевского, Лениногорского, Лубянского, Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Приволжского, Пригородного, Сабинского, Тетюшского и Черемшанского лесничеств.

Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство лесного хозяйства РТ.

#леса #ограничение #пожароопасность лесов
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