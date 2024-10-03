Минлесхоз РТ пояснил, будет ли снят запрет на посещение лесов раньше срока

С начала года в Татарстане зарегистрированы 334 термические точки и 216 возгораний возле лесов. Число термоточек в этом году в 3,5 раза меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, а количество возгораний - меньше в четыре раза.

Несмотря на благоприятную ситуацию, в республике в третий раз введено ограничение на посещение лесов. Необходимость данной меры «Татар-информу» объяснили в Минлесхозе РТ.

«В этом году в Татарстане три раза вводились ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Последнее ограничение установлено со 2 октября на 21 календарный день. Оно введено в связи с высоким классом пожарной опасности. В республике длительное время нет осадков, поэтому высок риск возникновения осенних лесных пожаров», - пояснил завсектором охраны и защиты лесного фонда министерства лесного хозяйства РТ Анас Сенгатуллин.

По его словам, в настоящее время ведется усиленный мониторинг пожароопасной обстановки. Обеспечена полная готовность сил и средств пожаротушения, в том числе резервных, для оперативного реагирования на сообщения о лесных пожарах. Однако при благоприятном развитии событий ограничения могут отменить раньше установленного срока.

«Постановление может быть отменено раньше при улучшении лесопожарной обстановки и снижении класса пожарной опасности», - отметили в пресс-службе.

Наибольшее количество возгораний в этом году зафиксировано в Лаишевском районе (15 случаев), Чистопольском (13), Зеленодольском (11) и Елабужском (10). Также в 2024 году было два лесных пожара на землях ООПТ на общей площади 2,15 га.