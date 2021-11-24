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Ру Тат
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Происшествия
24 ноября 2021  14:13
Елена Саляхова

Минкульт РТ проводит служебную проверку после инцидента в казанском цирке

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После инцидента в Казанском цирке с участием директора Рамиля Шарифуллина Министерство культуры РТ организовало служебную проверку. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минкульта республики.

«Сейчас директор цирка находится у руководства. Все подробности случившегося уточняются», – добавили в министерстве.

Утром в соцсетях появилась информация о том, что директор Казанского цирка Рамиль Шарифуллин выпил и решил выяснить отношения с коллегой, к которой он испытывает симпатию. Директор заподозрил свою возлюбленную в измене.

Мужчина своим поведением напугал сотрудницу цирка, женщине даже пришлось от него спрятаться в помещении. Все происходящее попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина пыталась попасть в помещение, однако дверь оказалась заперта. Это разозлило Шарифуллина – мужчина несколько раз ударил ножом в дверь.

Директора удалось успокоить кассиру цирка.

#директор #казанский цирк #минкульт рт #служебная проверка
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