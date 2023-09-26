Минкульт РТ рассказал журналистам об инфоповодах Года национальных культур и традиций

Фото: © пресс-служба Минкульта РТ

Семинар для представителей СМИ Татарстана провело накануне Министерство культуры республики. Основным вопросом стало освещение этнокультурных мероприятий с учетом Года национальных культур и традиций.

Специальный практико-ориентированный семинар для представителей СМИ прошел в Казанском художественном училище им. Н.И.Фешина. Концепцией семинара послужило создание новых инфоповодов для освещения Года национальных культур и традиций в Республике Татарстан. Спикерами семинара выступили представители отрасли культуры, мастера народных художественных промыслов, представители ведущих СМИ.

До начала семинара директор училища Ольга Гильмутдинова провела для представителей СМИ экскурсию по обновленному зданию учебного заведения. С вступительными словами перед участниками семинара выступили замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин, замначальника Управления по реализации национальной политики Департамента Раиса РТ Евгений Ефимов, заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Ильдар Миргалимов.

Участники семинара рассмотрели задачи информационного освещения этнокультурных мероприятий и Года национальных культур и традиций в Республике Татарстан, продумали новые инфоповоды Года национальных культур и традиций.

Директор Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ Алсу Мифтахова рассказала о Днях культуры муниципальных районов республики и конкурсе «Культурная столица Татарстана», который проходит в эти дни в Казани.

В рамках одного из блоков семинара был рассмотрен вопрос способов актуализации народных художественных промыслов и ремесел Республики Татарстан в местах традиционного бытования. Были представлены культурные маршруты муниципальных районов.

Директор Дома Дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров сделал акцент на предстоящем Дне народного единства и гала-концерте, приуроченном к этому дню.

В семинаре приняли участие мастера народных художественных промыслов, а также мастера, возрождающие утраченные ремесла и промыслы. Для участников семинара студенты Казанского художественного училища им. Н.И.Фешина провели мастер-классы по направлениям ткачество, кожаная мозаика, вышивка, ушковая техника, сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Рустам Минниханов объявил 2023 год в Татарстане Годом национальных культур и традиций. Такое заявление он сделал 20 октября 2022 года в ходе ежегодного послания Госсовету РТ.

Фото предоставлены пресс-службой Министерства культуры РТ