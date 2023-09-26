Амфитеатр, световой фонарь, «приглашающие» лестницы: как отреставрировали училище Фешина

Здание Казанской художественной школы, памятник архитектуры федерального значения, где в наши дни располагается Казанское художественное училище имени Фешина, в новом учебном году предстало обновленным после завершившейся здесь реставрации. Первым оценил преображение исторического здания 1904 года постройки Раис РТ Рустам Минниханов, побывавший здесь 30 августа, в День Республики Татарстан и города Казани. Теперь же экскурсию по архитектурному шедевру для представителей СМИ провела директор училища Ольга Гильмутдинова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Отреставрировали, как вы видите, идеально. Карл Мюфке строил это здание с идеей создать храм искусства, эталон. Основные слагаемые любого произведения искусства — идея, целостность и контраст. И это здание — настоящее произведение искусства. В среднем экскурсия по этому зданию занимает полтора-два часа, полная, с рассказом о выдающихся людях, связанных с этим зданием, — около трех часов», — подчеркнула Гильмутдинова.

Объект культурного наследия «Здание Казанской художественной школы» — это 5500 кв. метров площадей, из которых 2700 кв. метров — это коридоры, холлы и лестницы, а 2800 кв. метров — мастерские с выгодным для художников светом с северной стороны, залы, административные помещения. В связи с этим исторически было предписано холлы отдать под выставочные пространства.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

После революции здание было переформатировано под более «прагматичные», нежели художественное образование нужды. Несколько десятилетий оно принадлежало КАИ, и когда памятник архитектуры в 2006 был передан обратно образовательному художественному учреждению, состояние его было крайне удручающим.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

К 2017 году постройка и вовсе уже находилась в аварийном состоянии. Протекающая крыша с желто-плесневыми потеками по стенам, обшарпанные стены, двери, окна и подоконники под множественными слоями масляной краски…

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Из-за этого здесь свернул работу с помпой открытый в 2008 году филиал Суриковского института, под угрозой оказалось существование самого училища имени Фешина.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Теперь же Ольга Гильмутдинова с гордостью демонстрирует подлинные деревянные двери с искусной декоративной резьбой. В их оформлении принимал участие сам Карл Мюфке, чему подтверждение — расчищенная реставраторами надпись. На этих же дверях помимо двух Зилантов, символов Казани, сохранился и двуглавый орёл — единственный во всем здании, хотя изначально здесь их было несколько. Птица — символ Российской академии художеств. От символа царской власти ее отличают опущенные крылья, поэтому орел, вырезанный в дереве, дошел до наших дней, как сохраняется он и по сей день в логотипе Российской академии художеств.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В холле же посетители худучилища могут видеть на стене краткую временную шкалу: Мюфке, Фешин, Родченко, Урманче — экспресс-экскурс по истории здания в именах и датах. Здесь же интересные нюансы — историческая метлахская плитка в качестве напольного покрытия и восстановленные фрагменты ступеней лестницы из того же материала, из которого они были сделаны при возведении здания больше сотни лет назад.

«Сейчас у нас очень актуальна тема импортозамещения. Так вот: строили это здание, в 1904 году, то есть еще в то время, на 90% из материалов отечественных производителей и в том числе на 60% из материалов татарстанских производителей», — акцентировала Гильмутдинова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Директор училища пояснила также, что архитектор Карл Мюфке горел идеей построить своего рода храм искусства, эталонное здание для обучающихся художественному ремеслу. Архитектурными приемами стали анфиладные пространства, купольная система и еще один любимый Мюфке элемент — «приглашающие», как бы затягивающие на себя парадные лестницы, то есть лестницы с расширенной частью в области первых ступеней.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Купольная система, отличная акустика создают впечатление, как будто ты действительно попадаешь в храм», — сказала директор училища.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как и планировалось, здесь воссоздали так называемый световой фонарь. Столб света пронизывает одну из частей здания от верхнего прозрачного купола на крыше до уровня второго этажа. В советский период это архитекторское решение было оптимизировано: купол прагматично заменили на непрозрачную металлическую обшивку кровли, части здания, пронизываемые прежде столбом естественного света, заложили перекрытиями. Так, на уровне 3-го этажа во времена КАИ находилась, например, учебная аудитория кафедры начертательной геометрии — на месте воссозданного по окружности балкончика стояли стенды и столы.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кроме того, одно из самых заметных преображений реставрация принесла в актовый зал.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С одной стороны, в советский период здесь с потолка была полностью сбита лепнина — ее воссоздали, с другой стороны, в этом помещении сохранились исторические перекрытия, на удивление прочные и толстые деревянные балки. Их оставили, доверив держать конструкции здания следующую сотню лет.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Воссоздана также аудитория-амфитеатр на первом этаже здания, под актовым залом. Здесь будущие художники изучают анатомию — это так называемое помещение анатомического театра. Когда в здании размещался КАИ, здесь была аудитория химии.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Отреставрированы также учительский кабинет, богато декорированный лепниной, в том числе на камине, рисунок «полотенец» в коридоре первого этажа у стрельчатых окон-витражей и сами витражные окна.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Их рамы тоже остались еще со времен Мюфке. Они, поскольку сделаны из лиственницы, сохранили свою прочность и функциональность более века спустя. Цветные стекла, конечно, пришлось заменить.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Затейливые, с объемным рисунком «золотые» батареи под витражными окнами — стилистическая вольность современных реставраторов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Элементы чебаксинской ковки на той самой «приглашающей» лестнице пришлось восстановить в копиях — от подлинного декора сохранились лишь две детали.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Решетки вентиляции с витиеватым растительно-зооморфным рисунком, разработанным Мюфке, по всему зданию подлинные, отреставрированные.

В отдельном помещении здания разместится собственная библиотека художественного училища (13,5 тыс. книг об изобразительном искусстве, в том числе около 4 тыс. антикварных). Предусмотрен читальный зал — классический, с зелеными лампами на столах, но, правда, и с несколькими компьютерами для желающих.

«Воспользоваться нашей библиотекой может любой желающий по единому читательскому билету. Нужно будет написать заявление на допуск в здание и примерно в течение недели получить возможность посещать нашу библиотеку», — рассказала Ольга Гильмутдинова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Реставрация здания проводилась в два этапа. Первым реставрировали наиболее аварийное учебное, южное, крыло. Работы потребовали 565 млн рублей из бюджета Татарстана и были завершены к весне 2021 года. Парадное, северное, крыло взяли в работу позже и завершили примерно за год. Согласно информации на сайте госзакупок, на это планировалось потратить 854 млн рублей. Окончательную стоимость реставрации памятника архитектуры заказчик работ, Главное инвестиционно-строительное управление РТ, назвать не смогло.

«Работы на объекте завершены. Сметная документация по реставрации здания проходит экспертизу, поэтому окончательную стоимость пока нельзя назвать», — объяснили в ГИСУ.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Тем временем директор Казанского художественного училища Ольга Гильмутдинова заверила журналиста «Татар-информ», что еще до начала 2024 года по зданию будут организованы экскурсии для всех желающих: соответствующие регламенты уже разрабатываются и будут приняты в ближайшем времени. Рассказывать о шедевре, созданном Мюфке, будут сами сотрудники училища.